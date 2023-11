La generosità dei romagnoli: donato un ecografo alla Terapia intensiva neonatale

L'Associazione Mosaico di Ravenna ha donato, con il sostegno della famiglia Errani di Faenza, un ecografo wireless con software avanzato alla Terapia Intensiva Neonatale del reparto di Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna. L’importante strumento sarà utilizzato per la ricerca degli accessi venosi nei piccoli pazienti. L'ecografo di ultima generazione va ad innovare il parco tecnologico del Dipartimento Maternità ed Infanzia della provincia di Ravenna, diretto dal dottor Federico Marchetti, in particolare per ciò che attiene l'attività della Terapia Intensiva Neonatale Ravennate.

Al momento della consegna, in rappresentanza dell’Associazione Mosaico, erano presenti il dottor Domenico Poddie, Paola Santini e Susanna Gordini. Sono stati accolti dal direttore della Terapia Intensiva Neonatale di Ravenna, il dottor Giancarlo Piccini che ha sentitamente ringraziato i donatori anche da parte della Direzione Aziendale per la sensibilità ed il sostegno espressi. “Si tratta - ha aggiunto Piccinini - di una donazione significativa, che oltre a rappresentare un gesto di solidarietà, consolida la storica collaborazione dell'Associazione Mosaico e dei donatori, a supporto della sanità locale, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.