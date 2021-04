La generosità dei tifosi: il ricavato delle uova giallorosse per aiutare i disabili

La donazione sarà destinata ad ampliare l’offerta dei laboratori pomeridiani per i ragazzi disabili e per organizzare alcune gite in collina

I genitori e i ragazzi dell'associazione Spazio104 inSIeme ringraziano le tifoserie organizzate della Curva Nord Vittorio Mero del Ravenna Calcio: Ultras Ravenna 1994, Prima Periferia, Portuali Ravenna, che nei giorni scorsi hanno devoluto una generosa somma a favore dell’Associazione che si occupa di ragazzi con disabilità.

Le tifoserie, hanno infatti destinato l’intero ricavato delle uova giallo-rosse vendute in occasione della Pasqua appena trascorsa, a favore di progetti che l’Associazione intende realizzare. "Numerosissime le dimostrazioni di attenzione ricevute da parte di tantissime persone, attività commerciali, aziende e diverse associazioni sportive del territorio", dichiara la presidente dell’associazione Spazio104 inSIeme Maura Masotti.

La somma ricevuta sarà destinata ad ampliare l’offerta dei laboratori pomeridiani per i ragazzi, inoltre per mettere in campo, situazione sanitaria permettendo, alcuni fine settimana nel corso dell’estate in collina, in un progetto di realizzazione di esperienze e autonomie personali. "Con le tifoserie che, oltre che generose, si sono dimostrate interessate ai bisogni e al lavoro che svolgiamo con i ragazzi, vorremmo portare avanti altri progetti ed incontrarli appena sarà possibile in un momento conviviale, e sicuramente essere insieme a loro allo stadio in curva".