La generosità del gruppo di bikers: tanti prodotti per famiglie devoluti alla Caritas

Anche quest’anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, il gruppo dei Biker Fuorilegge di Lugo ha realizzato un’importante donazione. Verso la fine di novembre, a seguito di un pranzo autofinanziato, il gruppo ha raccolto un discreto gruzzolo e acquistato un consistente quantitativo di alimenti come latte a lunga conservazione, pandoro e panettoni che poi sono stati donati alla Caritas di Lugo.

Una volta consegnati i prodotti e distribuiti alle famiglie, i componenti del gruppo si sono riuniti nuovamente a Lugo. I Biker hanno partecipato alla Santa Messa, officiata da Don Leonardo Poli, prevosto delle parrocchie Collegiata e San Gabriele, che durante l’omelia ha ricordato come "anche i motociclisti possono avere animo sensibile ed essere generosi e disposti ad aiutare chi è in difficoltà". Infatti tutti gli anni, in questo periodo, i Biker Fuorilegge organizzano un evento benefico come questo, in forme ed entità diverse. In conclusione alla Messa, Don Leo ha benedetto i caschi dei centauri.