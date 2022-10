La generosità dell'Avis: nuovi giochi per il parco "Millepiedi"

Domenica, alle ore 15, al parco “Millepiedi” di Massa Lombarda in via XXV Aprile verranno inaugurate due nuove strutture gioco donate da AVIS all’amministrazione comunale. Il parco è da sempre un luogo ricreativo e di incontro per famiglie e bambini. L’associazione ha quindi voluto fare una donazione a favore del divertimento dei più piccoli.

“Come amministrazione comunale siamo grati ad AVIS Massa Lombarda per la costante attenzione agli aspetti più rilevanti, dal punto di vista sociale, sportivo e culturale, che animano e rendono dinamica la nostra comunità - dichiara il Sindaco Daniele Bassi – L'ulteriore dono a beneficio delle bambine e dei bambini che fruiscono del Parco Millepiedi consolida e rafforza la sensibilità che questa associazione esprime continuamente nei nostri confronti.”

In seguito, l’assessore e presidente di AVIS Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha aggiunto: “Come presidente Avis di Massa Lombarda da sempre ci impegniamo a diffondere la cultura del dono del sangue, un farmaco salvavita unico, che solo un gesto gratuito e disinteressato può darci. Sul territorio siamo presenti dal lontano 1958 ed io, come i presidenti che mi hanno preceduto, in totale sintonia e collaborazione con il direttivo dell'associazione abbiamo sempre scelto di autofinanziarci in primis per diffondere la mission della nostra associazione ed in seconda battuta per reinvestire sul territorio le nostre piccole ma importanti risorse".

"Questo 2022 si è aperto con la donazione del defibrillatore in piazza Mazzini ed ora con estremo piacere ed orgoglio andiamo ad inaugurare due giochi donati alla cittadinanza e già funzionanti presso lo storico parco Millepiedi.

Contiamo di chiudere questo 2022, anno del pacato ritorno alla normalità sanitaria, ma difficilissimo per le crisi umanitarie ed energetiche, con un altro gesto d'amore verso la nostra bella città - conclude Sangiorgi - Ma non vogliamo anticipare troppo la sorpresa.”