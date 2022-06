La gente di Bagnacavallo si 'ritrova' con le feste dei vicini: oltre 500 partecipanti

Sono oltre 500 le persone che hanno partecipato alle prime dieci feste dei vicini che si sono tenute a Bagnacavallo e nelle frazioni con ritrovi conviviali in strade, parchi e giardini per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere. Tornati dopo la pandemia, gli appuntamenti hanno infatti riscosso grande interesse da parte di moltissime cittadine e cittadini.

Le feste si sono svolte a Bagnacavallo nelle vie Beltrami il 15 giugno, Lombardia il 19, della Fiera il 22 e nel Parco della Pace il 23 giugno. Venerdì 24 giugno, giornata ufficiale della festa, ci sono stati appuntamenti nelle vie Matteotti e Sillaro, nel Parco di via Cadorna e nel Parco dei Giusti Bagnacavallesi.

Per quanto riguarda le frazioni, le feste sono state ospitate alla Cà di Pré di Villa Prati il 16 giugno e in via Servidei a Rossetta il 24. Ma le feste non finiscono qui. Gli appuntamenti continueranno infatti anche in luglio, venerdì 1 in via Nazario Sauro, mercoledì 6 in via Mascagni e venerdì 15 in via Amendola e in agosto, giovedì 25 in via Abbadesse.

"Dopo due anni di stop forzato, le feste dei vicini che si sono svolte in queste settimane e continueranno nelle prossime nel territorio bagnacavallese – osserva la sindaca Eleonora Proni – hanno un grande significato. Ritrovarsi, portare in un parco o in una via la propria sedia, il tavolo e la tovaglia, cucinare il proprio piatto e il proprio dolce e portarli assieme al proprio vino per poi condividere con tutti: tutto questo è una cosa bellissima. Ha un valore in sé, che racconta condivisione, il piacere di stare assieme, la voglia di ritrovarsi, indipendentemente dall’età, dalle provenienze, dai legami di amicizia. Cosa c’è di più caratterizzante il nostro territorio, la sua voglia di fare e di coinvolgere? Le numerose feste del vicinato e le oltre 500 persone che hanno partecipato sono un patrimonio importante che va valorizzato e che vogliamo incrementare".