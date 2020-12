La gente di Lido Adriano ricorda don Marco con un originale presepe

Nel tempo sospeso del Coronavirus, arriva una ventata di gioia a Lido Adriano con l'allestimento del Presepe, una iniziativa sostenuta da alcuni amministratori condominiali, attività e persone che operano a Lido Adriano e tutti vicini a Don Marco pastore della località, scomparso recentemente.

Proprio per omaggiare il prete per le sue azioni benefiche rivolte a Lido Adriano, tante persone si sono messe all'opera per la realizzazione di questa originale rappresentazione del Natale. Il presepe con la sacra famiglia è posto sulla rotonda di Viale Virgilio.

L'allestimento è formato da sagome ad altezza umana, una capanna con canne di valle, e tra le statue anche Don Marco. Domenica 6 Dicembre 2020, dopo la messa, l’attuale parroco di Lido Adriano scoprirà l’opera che sarà visibile a tutti (al momento è coperta da un telone bianco).