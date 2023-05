La gestione dello stadio comunale 'Bruno Neri' torna al Faenza calcio

La gestione dello stadio "Bruno Neri" torna al Faenza calcio. Con un atto notarile, infatti, è stato formalizzato il passaggio al Faenza calcio dalla Cooperativa dei Manfredi della gestione dello stadio comunale. L’ipotesi che si è fatta sempre più strada negli ultimi tempi è quindi divenuta concreta a conclusione di incontri e colloqui degli ultimi tempi, con l’assenso dell’Amministrazione Comunale. Dopo nove anni il Faenza Calcio torna dunque a gestire l’impianto sportivo rilevando la convenzione dalla Cooperativa dei Manfredi, espressione dei cinque Rioni cittadini.

Il Faenza calcio esprime "grande soddisfazione per l’operazione di notevole importanza per lo sviluppo e la continuità del movimento calcistico cittadino. Si tratta di una sfida al tempo stesso gratificante e impegnativa che, grazie alla piena disponibilità dell’impianto, permetterà alla società di poter programmare al meglio le attività nel momento in cui il progetto sportivo di sinergia con la Virtus Faenza muove i primi passi concreti. Un progetto che conta su una base di circa 800 ragazzi e punta all’ulteriore valorizzazione del settore giovanile con l’obiettivo, a medio termine, di raggiungere con la Prima Squadra categorie più alte e adeguate alla storia e al blasone della società".