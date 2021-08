La giovane ravennate chiama a raccolta la comunità: "Ripuliamo assieme la strada"

Guanti, sacchi dell'immondizia e tanta forza di volontà. La missione? Ripulire la strada che porta da Savio a Castiglione (strada provinciale 51). Questo è l'obiettivo che si pone Aurora, ragazza ventenne di Savio di Ravenna che organizza una giornata per la raccolta dei rifiuti martedì 24 agosto, dalle 18:30 in poi. La giovane chiama a raccolta tutta la comunità per pulire il verde che costeggia la strada provinciale e invita tutti gli interessati a munirsi di guanti, sacchetti dell'immondizia, scarpe comode e forza di volontà. Il ritrovo è fissato al parco pubblico di Savio, in via argine sinistro.