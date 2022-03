La grande fuga dall'Ucraina: l'Emilia Romagna si prepara ad accogliere i profughi

L'Emilia-Romagna si prepara ad accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina. Venerdì mattina, annuncia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "avremo un incontro con i sindaci, i presidenti delle Province e i Comuni capoluogo per il coordinamento delle attività di accoglienza e di soccorso". Argomenta ancora il governatore: "Abbiamo attivato un conto corrente unico presso la Regione per ricevere donazioni e metterle in disponibilità dei profughi e degli aiuti umanitari che servono, augurandoci che nel più breve tempo possibile si fermi questa follia".

"Siamo in un momento che non avremmo mai pensato di rivedere: una capitale, un paese democratico bombardato da un altro stato sovrano - aggiunge -. Ho sentito in queste settimane qualche distinguo di troppo e ho apprezzato che il Parlamento italiano si sia schierato dalla parte di chi ha ragione. E' inutile che stiamo qui a mettere insieme i 'se' e i 'ma'. C'è qualcuno che sta bombardando un paese democratico". (fonte Dire)