La grande macchina dell'accoglienza: oltre 260 persone per l'arrivo dei migranti a Porto Corsini

Ultime ore per l'allestimento della tendostruttura al Terminal Crociere di Porto Corsini in attesa dell'arrivo della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee che sabato porterà a Ravenna 84 migranti salvati martedì scorso al largo della Libia. La nave venerdì mattina si trovava a 230 miglia nautiche da Ravenna. Venerdì mattina al Terminal Crociere di Porto Corsini è proseguito l'allestimento dei vari settori - sanitario, ristoro e vestiario, servizi sociali e adempimenti di polizia. Già organizzata la distribuzione dei migranti, sia degli adulti che dei minori non accompagnati.

Alla grande "macchina dell'accoglienza" prenderanno parte almeno 260 persone: il Roan (Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza) con 10 miliari e due vedette, 48 volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, 10 volontari Caritas, 5 Vigili del fuoco con mezzi per soccorso tecnico e supporto logistico, 5 assistenti sociali e 15 mediatori del Comune, 16 militari e 3 motovedette della Capitaneria di Porto, 2 medici Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), 10 sanitari del 118, 22 sanitari Ausl, 100 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre a 20 dipendenti della Polizia locale.