La Guardia Costiera Ausiliaria si presenta ai giovani studenti

Nei giorni 8, 9, 10 febbraio, l’Istituto Tecnico Agrario Itas “Perdisa” di Ravenna ha ospitato la Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna per parlare delle attività svolte dall'associazione nell’ambito del Volontariato e della Protezione Civile. Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte è stato spiegato in cosa consiste la partecipazione attiva per una associazione come la Gca che, oltre a riconoscersi in pieno nei valori del volontariato, è impegnata anche sul fronte della Protezione Civile.

Il piano di studi dell’Istituto agrario, per sua natura, tocca aspetti relativi ad alcune criticità del nostro territorio quali quella idrica e idrogeologica. Proprio queste peculiarità sono state occasione di discussione e spiegazione da parte di un gruppo di volontari Gca fra cui Noah, giovane associato che 3 anni fa si è diplomato nello stesso istituto. I tre incontri, incentrati sull’impegno civile, sulla cittadinanza attiva e sul ruolo sempre più irrinunciabile del volontariato, sono stati preceduti dalla descrizione dei compiti e delle rilevanti attività della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna.

La Gca è consapevole dell’importanza di dialogare con i giovani e di potere lanciare segnali positivi per il futuro, anche considerando che mancano pochi giorni all’inizio del corso per “Aspiranti Volontari della Gca” che, dai primi riscontri, ha creato un notevole interesse.