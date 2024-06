La Guardia Costiera di Ravenna incontra 45 bambini dei Grest e Centri estivi

Si sono tenuti, nei giorni scorsi, due incontri con i bambini del Grest estivo della Parrocchia Sacro Cuore di Porto Corsini - Marina Romea e del Centro Estivo Full Immersion Pingus’s English di Ravenna, per un totale di 45 bambini e 11 accompagnatori che hanno avuto modo di accedere alla sede della Capitaneria di porto - Guardia Costiera e vedere alcune Unità Navali ormeggiate a Marina di Ravenna.

Il Direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, comandante Michele Maltese, è sempre molto vicino a queste iniziative che aiutano a raggiungere gli obiettivi della Guardia Costiera di educare i bambini in età scolare al corretto comportamento da tenere a mare al fine di trascorrere le vacanze in sicurezza e di sensibilizzarli alla salvaguardia dell’ambiente dalla plastica, in particolare quella depositata sulle spiagge e che si trova in mare, letale per l’ecosistema marino. Le acque dei nostri mari costituiscono un patrimonio incommensurabile di organismi ed ecosistemi seriamente minacciati soprattutto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento e dalla plastica (circa 8 milioni di tonnellate, soprattutto microplastica e plastica monouso non riciclata, finiscono ogni anno in mare diventando cibo per i pesci e inquinando i fondali marini).

I bambini, sono stati interessati e partecipi con domande e curiosità sia sui compiti della Guardia Costiera che sul rispetto dell’ambiente, argomento a loro conosciuto grazie all’impegno quotidiano delle rispettive scuole. Il personale della Guardia Costiera, al termine dell’incontro ha distribuito delle schede esplicative ed educative con immagini raffiguranti i corretti comportamenti da tenere in spiaggia.