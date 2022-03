La guerra ferma anche la danza: annullato lo spettacolo del balletto di San Pietroburgo

Il Balletto Yacobson di San Pietroburgo ha dovuto cancellare la prossima tournée italiana, inclusa la tappa a Ravenna per il secondo degli appuntamenti della Stagione Danza 2021/22 del Teatro Alighieri, di fronte all’impossibilità di organizzare la trasferta nella situazione corrente del conflitto russo-ucraino.Il lago dei cigni, previsto sabato 2 e domenica 3 aprile, è stato quindi annullato.

Confermata la disponibilità della compagnia a riprogrammare per un’altra stagione la tournée, purtroppo già oggetto di cancellazione nella primavera di due anni fa a causa della pandemia da Covid-19, le informazioni saranno rese pubbliche sul sito e i social del Teatro Alighieri non appena disponibili. Chi è in possesso di biglietti o abbonamenti sarà contattato via e-mail dalla Biglietteria del Teatro per la procedura di rimborso.