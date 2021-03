La Lega lancia l'allarme: "In ospedale a Faenza chiude il reparto di Chirurgia?"

"Le notizie che arrivano dall’Unità operativa di Chirurgia non sono assolutamente positive". A lanciare l'allarme sono Gabriele Padovani e Andrea Liverani, rispettivamente Capogruppo a Faenza e Consigliere Regionale della Lega. "Dal prossimo mese di aprile 2021 il dottor Giampaolo Ugolini, primario di Chirurgia dell’Ospedale di Faenza, assieme a 7 persone del suo staff si trasferisce all’ospedale di Ravenna, depotenziando ulteriormente la sanità faentina che dalla stessa data non tratterà più le urgenze chirurgiche, ma solo quelle programmate - continuano i due esponenti del Carroccio - Un'ulteriore conferma che l’ospedale di Faenza è stato ridimensionato e abbandonato dalla politica regionale e locale, come più volte denunciato dalla Lega".

"Interrogheremo il consiglio comunale di Faenza e la giunta regionale - spiegano Padovani e Liverani - e, se questa notizia verrà confermata, suggeriamo al sindaco Isola e alla consigliera regionale Rontini di fare meno selfie celebrativi, ma di lavorare di più per la loro comunità e per difendere il diritto alla salute dei faentini e di tutta l’area della Romagna Faentina. Vorremmo aggiungere che non basta costruire qualche muro e stanza in più per migliorare l’ospedale, servono le competenze e queste si trovano nelle persone. Se Ugolini e il suo staff andranno ad operare a Ravenna dopo solo 4 anni, questa sarà una sconfitta di tutto il centro-sinistra. Isola e Rontini, se non sono troppo impegnati in foto e sorrisi, dicano subito qualcosa e convochino Carradori".