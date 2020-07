La Lucertola e Albero dei libri: attivi i laboratori per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni

Sono aperti e attivi i laboratori estivi per bambine/i e ragazze/i da 0 a 13 anni, nei giardini dei Centri comunali “La Lucertola”, gestito dall’associazione Fatabutega, e “Albero dei Libri” di via Romolo Conti 1.

Parole e Cicale all’ombra di un Albero propone durante le mattine, dalle 9,30 alle 11, fino alla fine di agosto, un programma di letture animate, musicate, illustrate per bimbe e bimbi da 0 a 6 anni.

Per iscrizioni (max 5 partecipanti ognuno accompagnato da un adulto) telefonare allo 0544.482571 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; martedì e giovedì, dalle 16 alle 18,30 oppure email alberodeilibri@comune.ra.it

Verde come..la Lucertola propone durante i pomeriggi, dalle 15 alle 18,30, sempre fino alla fine agosto, le settimane di atelier ludico- naturalistici ispirati a “2020 Anno Internazionale della Salute delle Piante” per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 6 a 13 anni. Ogni martedì della settimana prevede un’ora di “Ginnastica della Lucertola” per muovere il corpo in sicurezza. Per iscrizioni ( max 7 partecipanti ) telefonare Centro La Lucertola 0544.465078 martedì e giovedì 9-13; da lunedì a venerdì 15,30-18,30 oppure email lucertolacomra@racine.ra.it

Tanti compiti? Ti aiuta la Lucertola! Giornate di aiuto compiti e attività ricreative per bambine e bambini delle scuole primarie, dal 31 agosto all’11 settembre, dalle 14,30 alle 18,30.

Per info e iscrizioni telefonare allo 0544.465078 email: lucertolacomra@racine.ra.it

Chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.30.

Le attività sono tutte gratuite e per maggiori informazioni www.oasi31.it