La mareggiata danneggia le rampe di accesso al traghetto: servizio sospeso per due giorni

La forte mareggiata che ha colpito la costa ravennate tre settimane fa ha causato alcuni danni alle rampe di accesso al traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini. Per consentire gli interventi di ripristino, nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 dicembre il servizio sarà sospeso dalle ore 13:30 alle ore 17:00.

In concomitanza con la chiusura sarà attivato il servizio sostitutivo con autobus, per il trasporto dei pedoni. Per informazioni è sempre possibile rivolgersi ai canali di contatto con l’azienda: Infostart (199115577), WhatsApp (331656555) e Telegram (Startromagna Ravenna).