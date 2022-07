La Milanesiana fa sold-out a Faenza: centinaia di spettatori per i Tre allegri ragazzi morti e gli Extraliscio

Tutto esaurito per la prima tappa in Romagna della Milanesiana, il festival itinerante sotto la guida artistica di Elisabetta Sgarbi, regista e editrice letteraria, che si è tenuto martedì sera nella cornice di piazza Nenni. Oltre 400 persone hanno usufruito della prenotazione mentre molte altre hanno poi fatto capolino nella Molinella. A introdurre la serata la direttrice artistica Sgarbi e il sindaco Massimo Isola. Entrata nel vivo l’appuntamento è proseguito con lo scrittore e cantautore, ex componente del gruppo dei CCCP e dei CSI, Massimo Zamboni e gran finale con il concerto del gruppo ‘Tre allegri ragazzi morti’ e con le incursioni musicali degli Extraliscio.