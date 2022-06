La Mille Miglia attraversa la Romagna: la sfilata delle auto a Cervia-Milano Marittima

Poche ore di sonno sono bastate a recuperare dalle fatiche della prima giornata della Mille Miglia, che si è conclusa con Vesco-Salvinelli, in gara a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato con il numero 46, al primo posto. La 'corsa più bella del mondo' mercoledì sera è arrivata a Cervia, con le auto che sono state accolte ai piedi della Torre San Michele. Stamattina (giovedì) all'alba, alle 6.10 in punto, sono partite le prime vetture dall'Anello del Pino di Cervia-Milano Marittima in direzione della capitale, dove la prima macchina è attesa questa sera attorno alle 21 dopo ben 650 chilometri. La mattinata ha visto il 'museo viaggiante' attraversare Forlì e Gambettola prima della salita verso il monte Titano e l’approdo nella Repubblica di San Marino. Quindi i meravigliosi passaggi di Urbino e Gubbio prima della sosta per il pranzo a Passignano sul Trasimeno.