La modella Deola Godini avvistata a cena a Milano Marittima

Approdata sotto i riflettori del gossip per la sua presunta liaison con Amadeo Goria, Deola Godini - modella nata a Castelfranco Veneto ma ormai sammarinese d’adozione - è stata avvistata nei giorni scorsi al ristorante Spadafino di Milano Marittima. Classe 1998 Deola, che si definisce “single”, è diventata un’ospite fissa dei salottini di Barbata D’Urso grazie a una presunta love-story con il giornalista Amedeo Goria (fidanzato ufficialmente con Vera Miales).

Le foto di Novella 2000 - reality o fake il dubbio resta - li ha ritratti in atteggiamenti intimi in un ristorante di Milano. A Pomeriggio Cinque, in merito al suo incontro con Deola Godini, Goria ha dichiarato: “L’ho conosciuta durante un concerto di Guenda (sua figlia) a San Marino, poi era a Milano e ci siamo visti”. Da Spadafino Deola ha cenato con i “tortelli perla verde”, preparati con burro e parmigiano e insigniti lo scorso anno dalla rivista “Food and Travel” con il premio “2021 Reader Awards”.