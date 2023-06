La montagna di rifiuti da alluvione, Hera: "E' uno dei depositi temporanei autorizzati dal Comune"

"Il sito a Madonna dell’Albero è uno dei siti autorizzati dal Comune come stoccaggio temporaneo dei rifiuti della raccolta straordinaria attivata durante l’emergenza". Hera chiarisce il motivo dei rifiuti accatastati e segnalati da alcuni cittadini.

"Una volta raccolti casa per casa, i rifiuti vengono portati nei luoghi individuati dai Comuni come depositi temporanei, utilizzati solo dai mezzi di Hera e dei propri fornitori specializzati. Da questi luoghi di deposito temporaneo, i rifiuti vengono poi portati negli impianti con una frequenza proporzionale alla capacità di smaltimento e recupero. È in questo momento, all’arrivo all’impianto, che il rifiuto viene pesato".

Proprio in questi giorni era stata segnalata la comparsa di una vera e propria discarica nei pressi dell'abitato di Madonna dell'albero, lungo via Stradello, nell'area urbanizzata, ma non edificata, di via De Stefani.