La musica che celebra la legalità: al Teatro Alighieri un concerto per le vittime della mafia

Mercoledì mattina nella Questura di Ravenna è stato presentato il concerto che si terrà il 29 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito delle iniziative relative alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In occasione del concerto, che quest’anno sarà dedicato alla Polizia di Stato, è stata invitata la signora Tina Montinaro, vedova di Antonio, il poliziotto caposcorta del giudice Giovanni Falcone rimasto ucciso nella strage di Capaci. La signora Montinaro nella mattinata del 29 marzo incontrerà gli studenti di alcune scuole superiori nella Sala Corelli del Teatro Alighieri. Nella stessa giornata, in piazza Garibaldi, verrà posizionata la teca contenente i resti della Fiat Croma blindata, conosciuta col nome di "Quarto Savona 15", la sigla radio utilizzata dagli uomini della scorta di Giovanni Falcone, che il 23 maggio 1992 a causa di un attentato mafioso saltò in aria con a bordo i poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, che persero la vita.

Il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha sottolineato che il Capo della Polizia ha riservato particolare attenzione all’evento e ha voluto che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fosse presente con la partecipazione di Maurizio Vallone, direttore della Direzione Investigativa Antimafia in quanto, proprio quest’anno, ricorre il 30° anniversario della nascita di quell’Ufficio. La Direzione Investigativa Antimafia, nata nel 1991 da un’idea del giudice Giovanni Falcone, è oggi una tra le più importanti articolazioni del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, un punto di riferimento dell’azione investigativa nel contrasto al crimine organizzato che annovera, tra i suoi successi, importanti operazioni di opposizione alla mafia.

Il concerto è inserito nella stagione musicale “Capire la Musica”. Sul palco l’Orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, nella sua formazione più ampia, integrata da alcuni giovani musicisti della Young Musicians European Orchestra. Accanto a loro, due importantissime figure del concertismo internazionale: il violinista Ilya Grubert, uno dei più famosi e amati musicisti del mondo, che negli ultimi anni si è particolarmente dedicato all’insegnamento e il direttore Stefano Pagliani, per anni acclamato primo violino nell’Orchestra del Teatro alla Scala. Il programma sarà interamente dedicato a Tchaikovsky con due delle sue composizioni più famose: il Concerto in re maggiore op.35 per violino e orchestra e la Sinfonia in fa minore n. 4 op.36. Questo progetto ha una grande importanza anche dal punto di vista didattico e formativo in quanto, nelle fasi preparatorie, sono stati coinvolti il Conservatorio di Cesena, il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Ravenna. I biglietti, sono disponibili presso la biglietteria e sul sito del Teatro Alighieri.