La nave di Medici senza Frontiere torna a Ravenna con oltre 220 migranti salvati

A distanza di poco più di un mese dall'ultimo attracco in città, nei prossimi giorni la nave umanitaria 'Geo Barents' di Medici senza Frontiere arriverà di nuovo a Ravenna. Il nostro porto è infatti stato nuovamente scelto per lo sbarco di centinaia di migranti tratti in salvo dalla ong. Al momento la nave si trova all'altezza di Tripoli, in area Sar (Search and rescue) nelle acque libiche.

A bordo ci sono 221 migranti: 121 di loro sono stati recuperati in prima battuta, poi la nave ne ha tratti in salvo altri 100 ed è tuttora impegnata in una terza operazione di salvataggio di un numero di persone ancora imprecisato.

L’arrivo previsto è per martedì 2 gennaio in serata o la mattinata di mercoledì 3. L’approdo potrebbe avvenire al Terminal di Porto Corsini, in caso di arrivo della nave mercoledì, o presso un'altra banchina che sarà individuata, in quanto il 2 e il 4 gennaio è previsto a Porto Corsini l’attracco di una nave da crociera.

Oggi pomeriggio in Prefettura ci sarà una riunione di coordinamento della macchina organizzativa, presieduta dal Prefetto Castrese De Rosa, che già si è attivata per i precedenti sei sbarchi. "Siamo pronti ad accogliere a giorni nuovamente la Geo Barents per quello che sarà il settimo sbarco di migranti da navi ong - commenta il Prefetto - Il primo fu della Ocean Viking il 31 dicembre di un anno fa".