La neve si spingerà fino a quote molto basse: allerta meteo per domenica

Si annuncia una domenica grigia, fredda e con possibilità di nevicate a quote molto basse. E' doveroso evidenziare che i modelli matematici prevedono, con le divergenze del caso, deboli precipitazioni, più concentrate sull'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna, sulla base delle elaborazioni meteo degli esperti dell'Arpae, ha diramato un'allerta neve per l'entroterra. Un impulso perturbato, si legge nella comunicazione, "porterà fenomeni nevosi sui rilievi centro-orientali e nel corso della giornata si assisterà ad una progressiva estensione alle aree collinari fino a quote di 300-400 metri".

Non si esclude, viene evidenziato, "la possibilità di un temporaneo sconfinamento delle precipitazioni a quote inferiori". A seguito delle precipitazioni, viene rimarcato, "sono possibili localizzati fenomeni franosi nelle aree collinari e montane interessate da parziale fusione della neve presente sul suolo". Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede circa 18 millimetri di precipitazione. Le temperature sono previste in diminuzione, con le massime tra 2 e 6°C, con l'effetto mitigante della Bora lungo la fascia costiera. Il mare è previsto molto mosso. Lunedì addensamenti nuvolosi potranno dar luogo a deboli nevicate quote di bassa collina. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo.