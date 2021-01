La nonna-stilista Antonia compie 100 anni: "E non sono mai andata in ospedale!"

Antonia Giugni, detta Tonina, nata il 1 gennaio 1921 a Sant'Alberto, lo scorso venerdì ha festeggiato i 100 anni d'età presso la casa Maccabelli di Russi, dove da un anno è ospite. Stilista e direttrice del maglificio Summer in via Cavour a Russi, è stata consulente di moda a livello internazionale, ha viaggiato tanto in una lunga vita sempre in salute tanto che, sorridendo, le piace ricordare: "100 anni e non sono mai andata all'ospedale!".