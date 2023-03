"La nostra rabbia è energia rinnovabile": i Fridays For Future tornano a manifestare

I Fridays for Future tornano a manifestare. Per questa mattina, venerdì, il movimento ambientalista ha programmato lo sciopero globale per il clima con appuntamento ai giardini pubblici a Ravenna. "Torniamo a scuotere il mondo riempiendo le piazze di ogni paese. Facciamo tremare i responsabili della crisi climatica e la politica che tarda ad agire. In tutte le piazze d'Italia e del mondo liberiamo la più grande forza: la nostra rabbia, che diventerà energia rinnovabile!": queste alcune delle intenzioni dei manifestanti che sfileranno con cartelli e striscioni. La manifestazione non si terrà solo a Ravenna, ma in tutto il mondo. In Italia l’evento è in programma in oltre 50 città.