La nuova illuminazione sulle strade del lughese premia il risparmio energetico

Nuovi interventi di ristrutturazione dell’illuminazione pubblica nel territorio comunale di Lugo. Nell’ultimo mese sono tre le frazioni lughesi che sono state dotate, in diverse strade, di punti luce più efficienti ad alto risparmio energetico. A Ca’ di Lugo gli interventi sull’illuminazione pubblica hanno interessato il ponte e l’incrocio tra via Bastia e via Fiumazzo, mentre Ascensione è stata dotata di nuovi punti luce in corrispondenza della rotonda tra via Fiumazzo e via Sant’Andrea. Diverse anche le strade interessate dai lavori a Santa Maria in Fabriago: hanno una nuova illuminazione l’incrocio tra via Bastia e via Bordocchio, l’intersezione tra via Bastia e la SP35, oltre alle vie Mensa e dei Zanotti.

“Si estende ulteriormente sul nostro territorio il progetto di sostituzione dell’illuminazione pubblica con impianti innovativi - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Abbiamo dotato e doteremo nei prossimi mesi le strade di Lugo e delle frazioni di una maggiore illuminazione con punti luce più efficienti che permettono un minor impatto ambientale e quindi un maggior risparmio energetico”. Questi interventi proseguono il lavoro di efficientamento dell’illuminazione pubblica già cominciato negli scorsi mesi nelle strade più trafficate del capoluogo e in diverse vie di Voltana, dove è stata effettuata l’installazione di nuovi punti luce dove prima non esistevano e la sostituzione di quelli esistenti con impianti più efficienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.