La nuova ordinanza regionale ferma il mercato a Bagnacavallo

A seguito dell’ordinanza emessa giovedì dalla Regione, il Comune di Bagnacavallo ha attivato un tavolo tecnico di lavoro per la riorganizzazione dei mercati settimanali nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento, con particolare riferimento alla perimetrazione dell’area mercatale, alla realizzazione dei varchi di accesso e alla sorveglianza.

I tempi tecnici necessari per attuare le disposizioni non consentono lo svolgimento del mercato di sabato 13 novembre a Bagnacavallo, che è quindi sospeso. Ufficio Tecnico, Polizia Locale e Suap, in collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione Civile, lavoreranno in questi giorni per garantire la realizzazione dei mercati di giovedì a Bagnacavallo in largo De Gasperi, venerdì a Villanova e sabato a Bagnacavallo in piazza della Libertà e via Mazzini a partire dalla prossima settimana.