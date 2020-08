La onlus dona cibo e giocattoli alle famiglie in difficoltà

Una volta uscito dal lungo periodo di convalescenza dovuto a un incidente stradale avvenuto a Ravenna, il presidente della onlus 'Il terzo mondo' Charles Tchameni Tchienga si è rimesso a disposizione dei propri associati per dare una mano alle famiglie in stato di diniego vittime degli effetti collaterali dovuti al Coronavirus. Mercoledì mattina il presidente ha personalmente consegnato a domicilio ad alcune famiglie ravennati viveri e giocattoli, prodotti che serviranno ai bambini di festeggiare Ferragosto col sorriso. "Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita - spiega Tchienga - Auguro un buon ferragosto a tutti i bambini, amici e collaboratori, festeggiamo rispettando le regole del confinamento e soprattutto evitando gli assembramenti sprovvisti di misure di sicurezza".

