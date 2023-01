La onlus dona giubbotti, scarpe e maglioni ai migranti minorenni ospitati dal Villaggio del Fanciullo

Giovedì mattina il presidente Charles Tchameni Tchienga della onlus Il Terzo Mondo ODV ha consegnato vari indumenti presso la Fondazione Villaggio del fanciullo in via Dei Nespoli. Ad accogliere Charles e prendere in consegna la donazione è stato Ivan Siroli, psicoterapeuta dei ragazzi della preziosa struttura romagnola, insieme a qualche ragazzo ospite della comunità. Gli indumenti donati (giubbotti, felpe, maglioni, scarpe) in buon stato verranno messi a disposizione dei 28 ragazzi minori salvati in alto mare dalla nave Ocean Viking, insieme ad altri 85 adulti sbarcati il 31 dicembre a Ravenna.

"In questa circostanza umana nella quale i valori basilari dell'uomo erano messi al centro dell'attenzione, Ravenna ha saputo unire competenze e professionalità alla solidarietà e sorriso per restituire la dignità a questi 113 migranti - ha commentato Tchienga - Ringrazio le volontarie collaboratrici Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni per la prontezza impiegata nel reperire e prepare nei brevi termini gli indumenti consegnati. Nei limiti delle nostre capacità, lo sportello del sorriso di via Grado 30 rinnova la propria disponibilità per ulteriori necessità".