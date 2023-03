La pagnotta pasquale romagnola: la ricetta e dove acquistarla a Ravenna

Una tradizione immancabile sulle tavole romagnole, tanto che la città di Sarsina le dedica ogni anno una sagra nelle due domeniche che precedono la Pasqua: stiamo parlando della pagnotta pasquale, uno dei dolci tradizionali del periodo, anche se a Ravenna non è così diffusa come nel resto della Romagna.

La pagnotta nasce come dolce da colazione per il giorno di Pasqua: ci si sedeva tutti insieme e si divideva questo pane particolare, insieme alle uova benedette, al salame nostrano e a un bel bicchiere di Sangiovese. Questo voleva la tradizione contadina, che nella Pasqua vedeva anche il risveglio della natura, i campi e gli alberi da frutto che iniziavano a produrre i primi frutti della primavera. Accanto a questo, ovviamente, le tradizioni religiose, molto radicate nelle campagne contadine romagnole.

La ricetta originale della tradizione arriva dal sarsinate Vittorio Tonelli, nel suo libro "A tavola con il contadino romagnolo".

INGREDIENTI

- 2 kg di farina di grano;

- 1 kg di pasta lievitata;

- 700 g di zucchero;

- 150 g di strutto (o margarina);

- 10 uova;

- buccia grattugiata di due o tre limoni;

- 2 bustine di vaniglia;

- un pugno di lievito di birra;

- un pizzico di sale e, volendo, dell'uva secca.

L'impasto, a forma di cupola, si lascia lievitare ore e ore, in attesa della cottura, che dovrà avvenire a fuoco lento nel forno, sopra fogli di carta straccia. Prima, però, va "pennellato" con uova sbattute e superficialmente tagliato in alto perché abbia a "fioccare" bene. A cottura ultimata (dopo un'ora circa), la pagnotta si presenta nella sua profumata mole marroncina, alta venti centimetri e con un diametro base di quaranta. Un momento delicato e importante è quello della lievitazione, che necessita di un ambiente caldo a temperatura costante. Anni fa le forme impastate si mettevano, addirittura, a lievitare nel letto, col "prete", il quale non era altro che un vecchio attrezzo di legno ricurvo atto a impedire alle lenzuola di bruciarsi a contatto col recipiente ripieno di carbone acceso.

A Ravenna, come detto, non è semplicissimo trovare la pagnotta pasquale in vendita. Per chi non volesse prepararla in casa, però, si può trovare nel negozio 'Tartulab' di via Antica Zecca (dentro la galleria Mariani), pagnotte artigianali realizzate da uno chef con lievito di pasta madre viva.