La piccola Sara ha subito un intervento per un neuroblastoma, la visita dei "Colleghi di Grisù"

Sabato pomeriggio il gruppo "I colleghi di Grisù" dei pompieri di Ravenna e provincia hanno fatto visita alla famiglia della piccola Sara Cantagalli presso la propria abitazione a San Pier Laguna di Faenza. L'associazione al fine di contribuire alle difficoltà economiche che hanno investito la famiglia , ha effettuato una donazione in denaro, oltre che il dono di un draghetto peluche augurando alla piccola una pronta guarigione. Sara ora è a casa ed esegue controlli medici periodici e ha subito un importante intervento chirurgico a causa di un neuroblastoma.

Per poter assistere la figlia durante le terapie chemioterapiche, papà Mattia e mamma Maria hanno perso il lavoro e non riescono più a far fronte alle ingenti spese necessarie per le cure di Sara. Una situazione difficile quella che sta attraversando la famiglia di Sara, che rischiava di finire su un marciapiedi a fine mese, data della scadenza del contratto di affitto dell'abitazione, se non fosse stato per la sensibilità dell'ex segretaria provinciale della Lega, Samantah Gardin, di Acer del presidente della Provincia Michele De Pescale e del deputato Alberto Pagani, che sono riusciti a trovare una soluzione abitativa alla famiglia Cantagalli che, oltre a Sara, ha un altro figlio di 11 anni e mezzo.