La Pietro Pezzi dona uova di Pasqua ai bimbi ricoverati in pediatria

Un piccolo gesto, ma un grande significato. È il principio che ha ispirato la Pietro Pezzi Ravenna a donare 30 uova di Pasqua ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Del resto, l’attenzione per il sociale e per i valori della solidarietà sono da sempre prerogative del giovane club di volley cittadino, attivo da 4 anni e intitolato a Pietro Pezzi, pallavolista e poliziotto scomparso nel settembre 2017, all’età di 29 anni, a causa di un incidente stradale mentre era in servizio. Nei giorni scorsi, una delegazione del club di pallavolo ravennate – attivo nei campionati di serie C regionale, Prima divisione provinciale e under 19 – ha simbolicamente consegnato le uova al dottor Federico Marchetti, direttore dell’Unità operativa di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Ravenna.

"Anche noi – ha commentato Alessio Saporetti, dg della Pietro Pezzi Ravenna – siamo ‘piccoli’, ovvero ‘giovani’ nel panorama del volley ravennate, come lo sono i degenti del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Ravenna, ma teniamo tantissimo ai principi della solidarietà, condivisi peraltro con tutti gli atleti del nostro club". Un grande ringraziamento è stato espresso dal dottor Federico Marchetti, direttore dell’Unità di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Ravenna e da tutto il personale del reparto. “Questi gesti e queste sensibilità, dimostrano il forte legame esistente fra le associazioni presenti sul nostro territorio e i servizi sanitari. Una ricchezza che esprime un importante valore di appartenenza ad una comunità. Per questo con immenso piacere accogliamo questa donazione offertaci dal giovane club ravennate”.