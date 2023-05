La pioggia non dà tregua: chiudono ponti e passerelle pedonali

La pioggia continua a cadere incessante sul ravennate, tanto che in alcune zone l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile è 'rossa'. A Riolo Terme, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nel primo pomeriggio di oggi è stato chiuso il ponte Bailey in località Isola a scopo precauzionale. Chiusa, sempre a scopo precauzionale, anche la passerella pedonale che attraversa il fiume alla fine di via Rio Vecchio. In attesa di miglioramenti, dal Comune consigliano di limitare al minimo gli spostamenti con qualunque mezzo.

Per quel che riguarda l’Unione della Romagna Faentina, inoltre, le abbondanti piogge stanno determinando alcune problematiche: frane, in particolar modo nella zona di Brisighella e Casola Valsenio, alcune delle quali sulle vie di comunicazione che in queste ore si stanno rimuovendo e l’innalzamento della soglia dei livelli di acqua dei fiumi Senio, Lamone e Marzeno e dei rii collegati. Per precauzione, si è provveduto a chiudere transennando alcuni attraversamenti dei corsi d’acqua e le relative strade dove la situazione è più preoccupante.

Nel territorio del comune di Casola Valsenio sono chiuse le seguenti strade per frane: Via Cestina Loc. cà di Zabatto, Via Campoloro, Via Cerro, Via Torre, Via Capanne, Via Monte Battaglia, Via Chiesuola, Via del Monte.

SPECIALE MALTEMPO

Il Sillaro rompe gli argini: case sommerse dall'acqua

La pioggia fa innalzare il livello dei fiumi: l'allerta meteo diventa 'rossa'

Allestito un punto per accogliere gli sfollati

La Regione: "Al lavoro tutta la notte per chiudere la breccia"