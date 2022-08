/ Corso Giuseppe Garibaldi

La pioggia scioglie le bolle gialle della 'strada condivisa', Liverani (Lega): "Situazione pericolosa"

A Faenza, in Corso Garibaldi, nei giorni scorsi sono stati realizzate delle "bolle" di vernice per contrassegnare gli spazi della strada riservati a pedoni e biciclette. E' bastata un po' di pioggia, però, per rendere quelle bolle scivolose