La Polizia di Stato celebra il protettore San Michele Arcangelo

Venerdì 29 settembre alle ore 10.30, presso la Basilica santuario di Santa Maria in Porto di via di Roma 19, sarà celebrata la Santa Messa in onore del Protettore della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. La funzione sarà officiata dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia S.E.R. Mons. Lorenzo Ghizzoni. La cittadinanza è invitata a partecipare.