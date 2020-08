La Polizia interviene per una lite: ma in casa trova droga e armi rubate

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un 30enne albanese per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di arma comune da sparo e ricettazione. Giovedì il personale della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Ravenna è intervenuto presso un’abitazione di Ravenna per un’accesa lite in famiglia fra coniugi. Ricondotta la calma, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dei due coniugi e hanno rivenuto e sequestrato 285 grammi di cocaina, un revolver calibro 38 Smith&Wesson, risultata essere provento di furto, e la somma di 4.440 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, che si è addebitato il possesso di quanto sequestrato dai poliziotti, è stato condotto in Questura e dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di arma comune da sparo e ricettazione. Il 30enne, dopo le formalità di legge, è stato condotto al carcere di Ravenna.