La Polizia locale controlla le persone in isolamento casa per casa

La Polizia locale di Cervia in questi mesi ha svolto una fondamentale attività di controllo delle persone in isolamento per Covid-19. Sono 720 i cittadini controllati cui è stato prescritto l’isolamento domiciliare, che non possono uscire di casa per alcun motivo e devono usare precauzioni all’interno della propria abitazione (tra cui distanza di sicurezza, mascherina, igienizzazione delle mani, biancheria e stoviglie a uso personale), se condivisa con altri componenti familiari.

La Polizia locale sta tuttora continuando a effettuare i controlli presso il domicilio di coloro che devono rispettare le regole e per verificare che non siano fuori dalla propria abitazione. Chi non risulterà in regola sarà passibile di sanzione e potrebbe incorrere in procedimenti penali, come previsto dalla legge. "Contiamo nella vostra massima collaborazione per la salute di tutti".