La Polizia locale della Bassa Romagna assume nuovi agenti: indetto un concorso pubblico

C'è una nuova opportunità di lavoro per i giovani nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La Polizia locale è infatti alla ricerca di quattro nuovi agenti, da inserire in organico con contratto di formazione lavoro (Cfl) di 12 mesi. Il Cfl è una forma di contratto che garantisce al dipendente un'adeguata formazione durante l'attività lavorativa ed è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto 32 anni. Una volta terminato il periodo dei 12 mesi, il contratto può essere trasformato a tempo indeterminato.

La preselezione si svolgerà al palazzetto dello sport di via Sabin 5 a Lugo martedì 3 maggio alle 8.30 (e a seguire eventuali ulteriori sessioni in base al numero dei candidati ammessi), mentre la prova pratica, di tipo ginnico sportiva, si svolgerà allo stadio comunale di Lugo, sempre il 3 maggio, alle 13.30. Tra i requisiti per candidarsi, è necessario essere in possesso del diploma di maturità, delle patenti B e A2 (motocicli con potenza fino a 35 kW) e di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza.

Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di martedì 19 aprile; la tassa di iscrizione è di 10 euro. Tutte le informazioni per partecipare al bando, il calendario delle prove, i requisiti, nonché l'elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito della Bassa Romagna nella sezione Unione dei Comuni - Bandi di concorso - Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38327/38328.