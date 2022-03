La Polizia locale della Romagna Faentina trionfa contro le Guardie Svizzere

Il Gruppo Sportivo della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina ha vinto per 6 a 1 l’amichevole di calcio a otto contro le Guardie Svizzere Pontificie disputata a Roma martedì 1 marzo. Teatro della partita il Centro Sportivo “Pio XI”, situato in una posizione panoramica fra il Gianicolo ed il Vaticano, dove si può godere una vista spettacolare della città.

Dopo un’iniziale situazione di stallo sull’1 a 1, durata una decina di minuti – si sono giocati due tempi da trenta minuti – la Polizia Locale ha preso via via il largo aumentando il ritmo di gioco, fino alla chiusura sul 6 a 1 poco prima del triplice fischio. Complice dell’ampio distacco anche la non ottima forma fisica delle Guardie Svizzere, reduci da una partita di campionato disputata il 28 febbraio.