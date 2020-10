La Polizia locale di Cervia "sbarca" su Telegram

Si chiama “Polizia Locale Cervia News” ed è il nuovo canale creato dalla Polizia Locale di Cervia sulla piattaforma di Telegram, dedicato a cittadini e turisti della località cervese, ma non solo. Seguirlo è semplice e veloce: è sufficiente cercarlo su Telegram e fare tap su “unisciti” per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati. Una polizia sempre più connessa e smart, al passo con i tempi, che attraverso questo nuovo canale di comunicazione si propone due obiettivi: fornire notizie e aggiornamenti in tempo reale sul proprio territorio, ma anche pubblicare contenuti di interesse generale su argomenti specifici (dalle ultime novità sulle normative covid-19, al codice della strada).

“È sempre alta la nostra attenzione verso i cittadini – commenta il Comandante della Polizia locale di Cervia Sergio Rusticali – Abbiamo infatti una importante funzione di Polizia di prossimità, riconosciuta anche dalla legge regionale Emilia-Romagna, che cerchiamo di assolvere in modo sempre più efficiente, a partire dalla nostra presenza costante sul territorio al fianco di cittadini e turisti. Grazie al nostro Ufficio Formazione e Innovazione che lavora anche su queste tematiche, ora abbiamo uno strumento in più a disposizione di tutti”.