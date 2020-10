La Polizia locale in centro storico, sanzionati 4 cittadini senza mascherina

La Polizia Locale di Ravenna in collaborazione con la Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, nella serata di venerdì, ha controllato oltre 40 persone, 2 esercizi di vicinato, 2 esercizi pubblici e un laboratorio artigianale.

Nel corso delle verifiche sono state diverse le irregolarità accertate, sia ai sensi della normativa covid sia per altre violazioni alle leggi sul commercio.

In particolare in Piazza Kennedy e vie limitrofe in 4 casi si è proceduto a contestare il mancato uso della mascherina; in zona Giardini Speyer sono state elevate due sanzioni ad una ventenne ed un trentenne che bevevano alcolici da una bottiglia di vetro nonostante l’ordinanza lo vieti e, sempre nella zona degli Speyer, è stato sanzionato un esercizio di vicinato per la mancata esposizione dei prezzi.

Il personale intervenuto inoltre ha proceduto alla contestazione del previsto verbale ed al sequestro di fiori, in particolare rose, a carico di un venditore abusivo.