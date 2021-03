La Polizia locale intensifica i controlli per il periodo di Pasqua

La Polizia locale di Cervia ha intensificato i controlli per il rispetto delle norme anticovid in vista del periodo pasquale ormai alle porte, così come indicato dalla Prefettura di Ravenna

La Polizia locale di Cervia ha intensificato i controlli per il rispetto delle norme anticovid in vista del periodo pasquale ormai alle porte, così come indicato dalla Prefettura di Ravenna. Ogni giorno si alternano pattuglie dedicate a questa importante attività: dai controlli sugli spostamenti a quelli sul rispetto delle quarantene, dalle attività commerciali a quelle sportive. Ma anche tanta informazione, per spiegare e dare tempo ai cittadini di comprendere le norme in vigore, che sono in continuo divenire. Nella giornata di venerdì sono state due le pattuglie impegnate nel cervese, che hanno proceduto al controllo di 24 persone e 7 attività commerciali, non rilevando alcuna irregolarità.

“Il difficile lavoro degli agenti in questo particolare periodo – spiega il Comandante della Polizia locale di Cervia, Sergio Rusticali - si articola tra l’applicazione delle norme, la comprensione verso le esigenze particolari dei cittadini dettate da situazioni contingenti reali e la generale confusione che viene riscontrata nella cittadinanza. Anche per questo il nostro Ufficio Formazione e Innovazione è costantemente al lavoro per fornire alla popolazione informazioni utili e chiare, che sono sempre consultabili sul sito www.polizialocale.comunecervia.it”.

Dall’inizio della pandemia la Polizia locale di Cervia ha controllato oltre 5.600 persone e più di 14.000 attività ed esercizi commerciali. Le persone sanzionate sono state 121, 15 le attività, di cui in 14 casi è stata disposta la chiusura.