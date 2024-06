La Polizia locale nelle scuole per promuovere la sicurezza stradale

Oltre trecento ore di formazione dedicate alla sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado grazie alla Polizia locale della Bassa Romagna. Da novembre 2023 agenti della Polizia locale appositamente formati si sono recati nelle scuole della Bassa Romagna a partire dalle materne fino alle superiori, per promuovere l'educazione stradale. Le lezioni si sono svolte in sessioni di un'ora ciascuna, suddivise in parti teoriche (in aula) e pratiche (all'aperto). Questo ha permesso agli agenti di coprire una vasta gamma di argomenti e di offrire una formazione completa e approfondita agli studenti.

Durante la parte teorica gli alunni hanno appreso le principali norme del Codice della strada, terminando le varie lezioni con un test fatto di giochi interattivi, mentre la parte pratica ha previsto esercitazioni su strada in condizioni reali di traffico. Tra i temi trattati: accrescere la consapevolezza dei pericoli derivanti dalla circolazione attraverso la conoscenza e il rispetto dei segnali stradali, l'uso corretto e consapevole della bicicletta, il comportamento del pedone finalizzato alla sicurezza in prossimità degli attraversamenti pedonali.

"La sicurezza dei nostri giovani attuali e futuri utenti della strada è una priorità assoluta, il nostro obiettivo è fornire loro gli strumenti necessari per diventare utenti della strada consapevoli e responsabili - ha dichiarato la comandante Paola Neri -. Siamo molto soddisfatti della partecipazione attiva e dell'interesse mostrato dagli alunni e vorremmo in futuro continuare a promuovere ulteriormente la cultura della sicurezza stradale tra i giovani".

L’azione della Polizia locale non è limitata alle sole scuole, numerose sono le attività di sensibilizzazione realizzate nel territorio: a Bagnacavallo si è tenuto un incontro rivolto in particolare alle persone anziane contro le truffe, a Conselice è stato organizzato un incontro informativo con i genitori inerente la sicurezza dei minori a bordo dei veicoli; ad Alfonsine il progetto 'Tra reale e virtuale' con l’uso di apposite tecnologie ha promosso i concetti di cittadinanza attiva, il riconoscimento dei ruoli istituzionali. Nel periodo estivo seguiranno ulteriori attività di sensibilizzazione con operatori addetti all’educazione stradale presso aree verdi sulle tematiche relative all’abbandono di rifiuti e i comportamenti corretti da tenere nei parchi pubblici.