La Polizia locale pattuglia il centro: controlli 'anticovid' nei locali

Proseguono i controlli 'anticovid' della Polizia locale di Ravenna. Giovedì pomeriggio gli agenti, intorno alle 17, sono intervenuti al bar 'Fresco' di via IV novembre, dove tutto è risultato in regola con le norme. Poco dopo, una pattuglia ha fermato un 39enne senegalese per identificarlo. L'uomo è risultato non in regola con le norme del soggiorno sul territorio nazionale, e per questo è stato indagato a piede libero.