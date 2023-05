La presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise in visita nelle zone alluvionate

La presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, accompagnata dai vertici della Confesercenti Emilia Romagna, il presidente Dario Domenichini e il direttore Marco Pasi, si è recata lunedì in visita nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna per esprimere la solidarietà dell’associazione, ed incontrare, oltre ai rappresentanti istituzionali delle zone colpite, i numerosi imprenditori che hanno visto danneggiate se non distrutte le proprie attività dai recenti eventi meteorologici. La presidente, dopo aver fatto il punto della situazione con il sindaco di Faenza Massimo Isola, il direttore di Confesercenti Ravenna Cesena Sandro Gozi, il presidente Walter Dal Borgo e numerosi imprenditori associati, si è spostata nella sede della Confesercenti Forlì, altra cittadina ferita gravemente dagli ultimi eventi, dove ha incontrato, insieme ai rappresentanti delle imprese, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.

Nel pomeriggio ha concluso la sua visita in Romagna, partecipando al Teatro Verdi di Cesena all’assemblea delle Confesercenti di Ravenna e di Cesena, a cui sarà presente anche il presidente Enzo Lattuca, dedicando totalmente l’iniziativa alle considerazioni e richieste delle imprese in questo stato di emergenza. "Siamo qui per manifestare il nostro sincero sostegno alle persone e alle imprese colpite da questa tragedia - ha spiegato la presidente De Luise -, ma allo stesso tempo siamo determinati a fornire un contributo tangibile per la ripresa della regione. Siamo consapevoli delle sfide che ancora attendono le zone colpite, ma siamo fiduciosi che, con un impegno comune e una visione condivisa, riusciremo a superare le difficoltà. L’Emilia-Romagna ha già dimostrato una straordinaria capacità di resilienza. A partire dal turismo, con le strutture ricettive e i servizi lungo la riviera pienamente operativi e pronti ad accogliere i visitatori".

"Vogliamo sottolineare l'importanza di sostenere questo settore, perché rappresenta un pilastro fondamentale per la ripartenza - afferma De Luise -. Le attrazioni della riviera, insieme all'ospitalità e alla dedizione degli operatori turistici locali, sono un'attrattiva senza pari per i visitatori provenienti da tutto il mondo. Per questo, ci impegniamo a promuovere attivamente il turismo, sia a livello nazionale che internazionale. Collaboreremo con le autorità locali e le organizzazioni del settore per sviluppare strategie in questo senso, mettendo in risalto le bellezze, le eccellenze e le offerte culturali che rendono unica questa regione”.La Confesercenti ha inoltre attivato il conto corrente IT06P0538702405000000442743 di BPER intestato a Confesercenti regionale Emilia Romagna, per raccogliere donazioni in favore delle imprese associate alle Confesercenti delle zone colpite dal maltempo di questo mese di maggio. Eventuali versamenti vanno effettuati indicando la causale: ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Le somme raccolte verranno utilizzate, in accordo con le Confesercenti delle zone coinvolte, in modo trasparente per fornire supporto alle imprese colpite.