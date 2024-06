La proposta del Mei: "Dedicare una via ad Arte Tamburini, renderebbe merito ai grandi musicisti di Faenza"

"Una via per Arte Tamburini". A chiederlo è il patron del Mei, Giordano Sangiorgi, dopo che è stato approvato l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Faenza volto riequilibrare l’importante divario di genere nella nomenclatura topografica della città. Il Meeting delle Etichette propone il 4 ottobre, in occasione dell’apertura del Mei 2024, di dedicare una via ad Arte Tamburini, la prima voce su disco di Romagna Mia nel 1954 e prima imprenditrice femminile nel settore del folklore romagnolo.

"Sarebbe una via - dichiara Sangiorgi, primo firmatario della proposta insieme all’Ente Tutela del Folklore Romagnolo e al Club Secondo Casadei - che renderebbe merito finalmente ai grandi musicisti che hanno accompagnato la nostra città dal dopoguerra ad oggi ai quali vanno dedicate certamente tante piazze, vie, teatri, musei e tanto altro vista l’importanza della musica a Faenza che l’ha resa nota in Italia e nel Mondo e avrebbe inoltro un importante traino turistico".

La mappatura svolta dall’associazione “Toponomastica Femminile” ha fatto emergere che in città gran parte delle vie sono dedicate a uomini: si parla di 365 vie e piazze intitolate a figure maschili a fronte di sole 19 intitolate a figure femminili. Di queste 19 poi, solamente 11 sono dedicate a figure estranee al mondo religioso. Il testo approvato in comune impegna il sindaco e la Giunta a formalizzare la volontà di dedicare le nuove vie, piazze, aree verdi, strutture sportive o educative a personalità femminili ad oggi non adeguatamente rappresentate nella toponomastica cittadina.