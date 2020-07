La proposta della Lega: "Un'unità cinofila per aiutare la Polizia locale a Cervia"

Costituire un'unità cinofila per la città: è la richiesta dei consiglieri della Lega di Cervia. "Con unità cinofila si intende il binomio formato da un cane e dal suo conduttore, solitamente impiegati a completamento dei compiti svolti dai vari corpi di polizia o delle forze armate e di soccorso - spiegano i consiglieri - Sono ormai numerose le unità cinofile che sono state costituite presso i comandi di Polizia locale, come ad esempio in quelli di Rimini, Bologna e Modena, che hanno ottenuto ottimi risultati nel controllo del territorio e nel rinvenimento delle sostanze stupefacenti. Le esigenze del nostro territorio e dei compiti svolti dal comando della nostra Polizia locale sono pienamente compatibili l’utilizzo di queste unità, il loro ausilio aumenterebbe il rendimento dei servizi che si è chiamati a svolgere anche presso scuole, esercizi pubblici e pattugliamento del territorio e tale unità potrebbe essere condivisa con il comando della Polizia locale di Cesenatico, territorio molto affine al nostro come problematiche ed esigenze. Cane e conduttore dovranno formare un binomio anche nella via privata e sarà cura dell’amministrazione sostenerne tutte le spese vive quali cibo, cure mediche, vaccinazioni, corsi di addestramento, oltre che una quota mensile per l’accudimento. Chiediamo al sindaco e alla Giunta che venga istituito un bando pubblico per la costituzione, in tempi brevi, di almeno una unità cinofila presso il comando della Polizia locale, costituita da conduttore e cane preferibilmente Pastore Tedesco o Pastore Belga Malinois, da impiegare per il controllo del territorio e nella lotta agli stupefacenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.