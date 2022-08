La Provincia di Ravenna assume due persone a tempo pieno e indeterminato

È indetto un bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di Istruttore tecnico lavori pubblici, urbanistica patrimonio cat. C, presso il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna. Data di scadenza per la presentazione delle domande lunedì 5 settembre 2022 alle ore 12. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito https://www.provincia.ra.it/concorsi.

La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, sul sito della Provincia, sezione “Concorsi”, al seguente link: https://www.provincia.ra.it/concorsi. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0544/258001-258002 e al Servizio Risorse Umane tel.0544/258241 - 258242.