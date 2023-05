La provincia è sott'acqua: scuole chiuse anche giovedì, ecco dove

Dopo il disastro di martedì e dato il perdurare del maltempo, diversi Comuni del Ravennate hanno deciso di mantenere la chiusura delle scuole e di altre strutture anche per la giornata di giovedì 18 maggio.

RAVENNA - Il Comune di Ravenna ha previsto anche per la giornata di domani giovedì 18 maggio la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

CERVIA - Viste le previsioni meteo e le indicazioni della Prefettura di Ravenna, l’amministrazione comunale di Cervia ha assunto i seguenti provvedimenti per affrontare l’emergenza prevista anche per giovedì 18 maggio: chiusure delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica nel giorno di giovedì 18 maggio; chiusure delle strutture e impianti sportivi comunali, biblioteca e musei nel giorno di giovedì 18 maggio; chiusure dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali nel giorno di giovedì 18 maggio. E’ stato sospeso il mercato di giovedì 18 maggio in Piazza Andrea Costa.

ALFONSINE - Anche ad Alfonsine, fa sapere il sindaco Riccardo Graziani, le scuole saranno chiuse anche giovedì 18 maggio. Il Comune sarà chiuso per quanto concerne i suoi normali servizi in quanto il personale è interamente impegnato nella gestione di questo difficilissimo momento.

