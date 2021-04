La puntata del programma di Rai Radio Live "Paese Mio" dedicata a Ravenna

In occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante visita la città dove il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della sua vita

"Paese Mio", trasmissione di Rai Radio Live, il canale web di RaiPlay Radio, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante visita la città dove il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della sua vita. Ospiti di Joe Violanti il sindaco Michele de Pascale, la responsabile della Promozione culturale del Comune di Ravenna Francesca Masi e l’appassionato ed esperto di enogastronomia Nevio Ronconi. La puntata di "Paese Mio" dedicata a Ravenna andrà in onda domani, lunedì 26 aprile, alle 9 e in replica alle 16 e domenica 2 maggio alle 12, sul canale digitale Rai Radio Live. Si può ascoltare su DAB, digitale terreste e attraverso l'App Rai Radio Play. Il podcast rimane poi a disposizione per l'ascolto e può essere scaricato dall'App nella pagina del programma.